/694463/عيد-حماد-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-يؤكد-ترحيب-الرئيس-بالمعارضة-البناءة

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بقرارات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤكدًا أن الرسائل التي احتوتها كلمة الرئيس للشعب المصري تأتي في إطار المصارحة والمكاشفة التي تعود عليها مع الشعب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد.

وأضاف حماد، في بيان له، أن أبرز هذه القرارات ما أعلن عنه الرئيس بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، مؤكدا أن تلك الخطوة من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية، كما أن ما قاله الرئيس السيسي، من أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية، وهو تأكيد على مدى قوة العلاقات المصرية- العربية وتشعبها، وعلى المصالح المشتركة والروابط التاريخية التي لن تتغير..

وبين حماد، أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على أنه يرحب بالمعارضة البناءة التي تدرك حجم التحديات بوعي، وتقدم رؤى لنهضة الوطن والدفع بعجلة التقدم ، مؤكدً أن الدولة المصرية نفذت خطة جيدة للإصلاح الاقتصادى واستطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية كما أن الحكومة قدمت مردودا جيدا في أزمة كورونا، ولم تتوقف مشروعات مصر القومية، التي ساهمت في توفير فرص العمل وتنمية الدولة المصرية.