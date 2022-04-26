/694461/عماد-سعد-حمودة-سنظل-مساندين-للرئيس-السيسي-من-أجل-استمرار-التنمية-وبناء-مصر-الحديثة

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان القرارات والتكليفات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خارطة طريق للجمهورية الجديدة التى تؤمن بـ لم الشمل وتوسيع قاعدة القوى السياسية والحزبية على الساحة، والمشاركة بشكل كبير وفعال فى إثراء الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية.

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واضاف رئيس لجنة الإسكان، ان توجيه الرئيس السيسي بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة فى البورصة المصرية، هى رسالة إيجابية للمستثمرين فى الداخل والخارج، بالإضافة الى ان هذا القرار سيقطع الطريق على اى مزايدات او تلميحات بأن القطاع الخاص يحارب داخل مصر.

عماد سعد حمودة: سنظل مساندين للرئيس السيسي من أجل استمرار التنمية وبناء مصر الحديثة

وتابع حموة فى بيان رسمي، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجراء حوار وطنى بين كافة القوى السياسية دون استثناء او تمييز، تضع الجميع امام مسئولياته للحفاظ على وحدة وتماسك الوطن امام التحديات التى يشهدها العالم كله.

وأشار حمودة، ان جميع القوى السياسية فى مصر، تنطلق من أرضية وطنية واحدة على الرغم من اختلاف الأطروحات والرؤى، الا انها تهدف الى صالح الوطن والمواطن.

وقدم النائب عماد سعد حمودة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع دائرة الإفراج عن الغارمين والغارمات، وهذا القرار هو تطبيق للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى اطلقها الرئيس، وصون لكرامة المواطن المصرى، فلا يتسق مع مخرجات الجمهورية الجديدة ان يظل خلف القضبان مواطن متعثر أجبرته الظروف الحياتية ان يتحول الى سجين، فعلينا جميعا ان نتكاتف ونساند القيادة السياسية حتى تصبح السجون المصرية خالية من الغارمين والغارمات.

النائب عماد سعد حمودة، قال ان الرئيس السيسي يثبت يوم تلو الأخر، انه مهموم بقضايا الوطن والمواطن ومتابع جيد لكافة التفاصيل، ومن أهمها قضية الفلاح المصرى، وجاء قرار الرئيس بتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر ليعطى الدافع للفلاح فى زيادة الانتاج للمساهمة فى توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين وعلى رأسها رغيف الخبز.

وأختتم رئيس لجنة الاسكان تصريحاته، بتوجيه رسالة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا "توكل على الله ياسيادة الرئيس والشعب المصرى سيظل مسانداً لك لثقته فى قيادتكم الحكيمة ورغبة فى استمرار التنمية وبناء مصر الحديثة".