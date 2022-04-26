/694459/عبدالوهاب-خليل-يشيد-بقرارات-الرئيس-عبدالفتاح-السيسي-بإفطار-الاسرة-المصرية--ويؤكد--طفرة-سياسية-واقتصادية

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإفطار الاسرة المصرية وحرصه على اللقاء مع كافة أطياف المجتمع المصري، واصفا حوار الرئيس بأنه اتسم بالشفافية والمصارحة كعادته مع الشعب المصري.

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وأضاف خليل، في تصريحات له، أن حالة الاستقرار الأمني التي شهدتها مصر بعد نجاحها في تجفيف منابع الإرهاب فتح الباب لفتح حوار سياسي موسع يضم الجميع بدون تمييز كما أعلن الرئيس ، مؤكدًا أنه رسالة للداخل والخارج لها الكثير من الدلالات والرسائل، مفادها بأن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تحظى بالأمن والأمان والاستقرار، وأن الدولة المصرية استطاعت خوض التحديات والتغلب عليها ومواجهة المخاطر والمؤامرات التي تعرضت لها، والان هي تسعى بكل مؤسساتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

النائب عبدالوهاب خليل يشيد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإفطار الاسرة المصرية .. ويؤكد " طفرة سياسية واقتصادية"

وأوضح خليل، أن تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح ومشاركة القطاع الخاص فى أصول الدولة، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة بالإضافة إلى توطين الصناعة ودعم المستثمرين كما أعلن الرئيس تمثل حلولا جذرية لمواجهة العديد من الأزمات خاصة بعد الأزمة العالمية وما ترتب عنها من ارتفاع الأسعار كما أنها تساهم في توفير الالاف من فرص العمل ودعم الفلاح المصري.

واختتم "نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن" بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع مباديء وقواعد للجمهورية الجديدة وهي أن الجميع شركاء في بناء الوطن تحت مظلة الدستور والقانون من أجل إعادة مصر مرة إخري للريادة من جديد في كافة المجالات وتصدرها بين مصاف الدول المتقدمة.