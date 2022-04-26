/694458/شحاتة-أبو-زيد-قرارات-الرئيس-السيسي-بحفل-إفطار-الإسرة-المصرية-تحقق-رؤية-الدولة-المصرية-2030
قال النائب شحاتة ابو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ما شهده حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تجمع كافة الفئات بالمجتمع يجسد بشكل كامل مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما انها تفتح الطريق امام الجمهورية الجديدة والتي تتسع للجميع دون استثناء أحد، وتحقق رؤية الدولة المصرية 2030
دوت الخليج
وتابع أبو زيد خلال بيان صادر عنه ، أن الرئيس السيسي وجه اليوم بعدد من الرسائل والتوجيهات الهامة والتي جاءت في وقتها، منوها أن ابرز هذه التكليفات والتي وجهت للحكومة هي معالجة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن الازمات التي مرت على العالم بدءا من ازمة جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأاوكرانية .
شحاتة ابو زيد قرارات الرئيس السيسي بحفل إفطار الإسرة المصرية تحقق رؤية الدولة المصرية 2030
واكد النائب شخاته ابو زيد أنه بالسير على هذا النهج التي تسلكه الدولة المصرية، فإنه سيكون هناك علاج للتخفيف عبأ هذه الازمات على المواطنين من خلال اتخاذ قرارت داعمة للاقتصاد المصري .
وعن الاعلان عن سداد ديون الغارمين والغارمات، واعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، قال أمين سر صناعة النواب، ان هذه القرارات تؤكد دراية الرئيس عبد الفتاح السيسي بظروف الشعب ومدى احتياجهم لهذه القرارت التي تدخل السرور على نفوسهم، كما انها تاتي تجسيدا وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد التفاح السيسي مؤخرا.
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