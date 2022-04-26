/694457/عمرو-هندي-قرارات-الرئيس-بإفطار-الاسرة-المصرية-تتناسب-مع-قواعد-الجمهورية-الجديدة

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل افطار الاسرة المصرية، مؤكدًا أنه تؤكد عزم القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.

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وأضاف هندي، في بيان له ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة، فضلًا عن الأزمة العالمية وما ترتب عنها من ارتفاع الاسعار.

عمرو هندي: قرارات الرئيس بإفطار الاسرة المصرية تتناسب مع قواعد الجمهورية الجديدة

وأشار هندي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لأن تسير التنمية الاقتصادية والسياسية في تجاه واحد، وهو ما ظهر جليًا من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ثم هذه القرارات خاصة ما يتعلق بتكليف الرئيس بإجراء حوار وطني مع كافة القوي السياسية دون تمييز او استثناء.

واختتم هندي، بالتأكيد على أن توطين ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد علي المنتج المحلي أمر مهم ويصب في صالح الاقتصاد المصري، مشيدًا بطرح الرئيس هذا الامر والتأكيد عليه في أكثر من لقاء وهو ما سيساهم في تحقيق النهوض لمصر سواء على مستوى الأقاليم أو على مستوى فئات المجتمع، من خلال إيجاد حلول جذرية للمشاكل الراسخة وليس حلول مؤقتة.