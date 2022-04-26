/694456/يوسف-رشدان-كلمة-الرئيس-السيسي-في-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-تثبت-أركان-الجمهورية-الجديدة

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب الشعب، الجمهوري بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤكدا أن القرارات التي وجه الرئيس بتنفيذها تعكس حرصه علي الاستمرار في حرب البقاء والبناء وتوحيد الشعب المصرية بمختلف أطيافه.

دوت الخليج يوسف رشدان : كلمة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية تثبت أركان الجمهورية الجديدة وشدد رشدان في بيان له علي أن صراحة الرئيس السيسي وإعلام المصريين بحقيقة الأمور وكشف الحقائق تلعب دورا كبيرا في مجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتدفع الشعب لتحمل تبعاتها ومساندة الدولة، وتثبت أركان الجمهورية الجديدة . وأشاد رشدان بقرار الرئيس بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى كأحد مخرجات مؤتمر الشباب وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة

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