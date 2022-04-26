قبل أيام من عرضه بالسينمات.. طرح أول برومو لـ فيلم العنكبوت

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دوت الخليج ينشر البرومو التشويقي لفيلم العنكبوت

برومو فيلم العنكبوت

روج الفنان احمد السقا لفيلمه الجديد العنكبوت حيث شارك متابعيه وجمهوره بنشره البرومو التشويقي للعمل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق على الفيديو قائلًا: “الإعلان التشويقي لفيلم العنكبوت فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات متحمسين لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية.

وتدور أحداث فيلم العنكبوت حول تاجر المخدرات الذي يقع في العديد من الأزمات والمصائب بسبب عكله، ويعد طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة مما يؤثر على شقيقه وذلك في إطار من الأكشن.

فيلم العنكبوت

ويضم فيلم العنكبوت في بطولته بجانب الفنان أحمد السقا كلا من ظافر العابدين، ومنى زكي، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، والفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، ومحمود غريب، وريم مصطفى، وآخرين والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

ويشار أن فيلم العنكبوت يعد عودة قوية للفنان أحمد السقا عقب غياب خمسة سنوات تقريبًا حيث كان آخر أعماله في السينما هو فيلم هبوط اضطراري الذي عرض عام 2017 وحقق وقتها نسب مشاهدات وإيرادات عالية جدا في شباك التذاكر.

وضم فيلم هبوط في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم بجانب أحمد السقا وهم أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، غادة عادل، مصطفى خاطر، وآخرين بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل أحمد فهمي، وأحمد حلمي، ودينا الشربيني، وروجينا، ومحمد فراج، وباسم سمرة، وأحمد زاهر، وآخرين والعمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

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ويستعد أحمد السقا لطرح فيلم جديد أيضًا يحمل اسم “السرب” ويضم في بطولته كلا من هند صبري، ومنى زكي، وقصى خولي، وصبا مبارك، وشريف منير، وكريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، محمود عبد المغنى، دياب، محمد ممدوح، إسلام جمال وغيرهم والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم والإخراج لـ أحمد نادر جلال.