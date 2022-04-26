/694453/النائبة-مي-رشدي-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-حوار-وطني-شامل-يتسم-بالمصارحة-بتكليفات-رئاسية-تعزز-رؤية-الجمهورية-الجديدة

قالت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنه الاسكان بالبرلمان، أن ما جاء من قرارات اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد علي مدي حرص القيادة السياسية في تعزيز عملية بناء مجتمع كامل بمشاركة الجميع وهو ما شاهدناه في في حالة الحوار الوطني المتكامل وتأكيد علي انه نهج الدولة المصرية في البناء والتعمير لمرحة جديدة لجمهورية جديدة .

دوت الخليج

النائبة مي رشدي: حفل افطار الاسرة المصرية حوار وطني شامل يتسم بالمصارحة بتكليفات رئاسية تعزز رؤية الجمهورية الجديدة

وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي ان الحوار الوطني الذي دعي اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد قرارات تساهم في تعزيز الديمقراطيه في مصر بمشاركة كافه الاطياف في تكامل الرؤي والافكار لصالح الوطن والمواطن مشيرة الي ان حالة الاستقرار الواضحة لمؤسسات الدولة وسعيها دائما في العمل لتحسين الوضع رغم الازمات العالميه الاقتصادية والصحية الا ان الدولة بكافة مؤسساتها تعمل معا وهو دائما ما نراه في حديث تلرئيس الذي يتسم دائما بالمصارحة .

وثمنت رشدي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين في ظل الازمه الاقتصادية العالميه وكذلك التكليفات بتفعيل لجنه العفو الرئاسي ومشاركة القطاع الخاص واتاحة الدعم له كاجزاء اساسي في التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات الوطنية بمبادرة جديدة تؤكد علي حكمة القيادة السياسية في تعزيز قدراتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية والرؤية المصرية .