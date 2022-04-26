/694452/النائب-طارق-رضوان-الرئيس-السيسي-حريص-على-وحدة-الصف-الوطني-الداخلي--ويشيد-بقرار-دعم-السلع

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إفطار الأسرة المصرية اليوم تؤكد حرصه على المواطن المصري، خاصة ما جاء بكلمته من إعلان استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، والاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة.

دوت الخليج

النائب طارق رضوان: الرئيس السيسي حريص على وحدة الصف الوطني الداخلي .. ويشيد بقرار دعم السلع

وأشار النائب طارق رضوان إلى أن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ومتابعته للأمر شخصيا يؤكد حرصه على وحدة الصف الوطني الداخلي بين كافة التيارات لما هو في صالح الدولة المصرية.

وأوضح رضوان أن الجمهورية الجديدة ترحب بالمعارضة السياسية الوطنية البناءة، والتي تعمل من أجل النهوض بالدولة المصرية، مضيفا أن سلسلة الإفراجات التي تمت والمرتقبة تؤكد أن مصر دولة ترسخ لمفهوم الحقوق والحريات.

كما رحب النائب طارق رضوان بعودة عمل لجنة العفو الرئاسي بقرار من الرئيس اليوم. واختتم رضوان تصريحاته بأن كافة المحاور التي تحدث عنها الرئيس تشير لعزمه تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكافة محاورها السياسية والاقتصادية، مشيدا بقرار الرئيس لدعم السلع ومحاربته للغلاء.