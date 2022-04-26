/694451/النائبة-ولاء-التمامي--تكليفات-الرئيس-في-حفل-افطار-الاسرة-المصرية-ترجمة-حقيقية-للواقع-المصري-بمشاركة-وطنية-واسعة

دوت الخليج

النائبة ولاء التمامي : تكليفات الرئيس في حفل افطار الاسرة المصرية ترجمة حقيقية للواقع المصري بمشاركة وطنية واسعة

وأشارت عضو مجلس النواب ولاء التمامي ان حديث المصارحة للرئيس تاكيد علي ان الدولة المصرية ليست ببعيدة عن الواقع الذى يمر بة العالم فجاءت قراراتة ترجمة للواقع وعلاج للحالة المصرية فى ظل المتغيرات الدولية مشيرة الي ان كل تكليفاتة للحكومة جاءت فى وقتها لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدورة فى نهضة كافة المجالات.

واوضحت التمامي أن الاهتمام بالمجال الزراعى والصناعى لاشك اصبح لهم الأولوية اليوم ولابد من العمل على الاكتفاء الذاتى وهو ما جاء من إدراك القيادة السياسية من ان الجميع علية ان يتكاتف من أجل الوطن موجهةالشكر والتقدير على كل التوجيهات التى جاءت من واقع مدروس جيدا من القيادة السياسية و التى تؤكد أن الدولة تبذل كل جهدها لصالح المواطن وانها تدرك كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتطورات العالمية وبالرغم من كل ذلك نجد كل المشروعات القومية مستمرة لبناء مصر الحديثة