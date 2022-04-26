/694449/النائب-هشام-حسين-قرارات-الرئيس-تخفف-حدة-الأزمة-الاقتصادية-على-البلاد

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية اليوم، يؤكد سياسة الشفافية التي ينتهجها الرئيس السيسى ليس منذ توليه إدارة البلاد فقط بل من قبل ذلك أيضا، مثمنا تكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وإعدادها خطة لخفض الدين العام وتعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك الدعوة لحوار وطنى مع مختلف التيارات السياسية والحزبية.

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النائب هشام حسين: قرارات الرئيس تخفف حدة الأزمة الاقتصادية على البلاد

وأضاف حسين في تصريح له مساء اليوم، ان تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس على مشاركة كافة صفوف المجتمع في بناء الجمهورية الجديدة وما يتم اتخاذه من إجراءات على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، تستهدف مصلحة المواطنين ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا بسبب الأزمات العالمية.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، : قرارات الرئيس جاءت في الوقت المناسب، لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى وكذلك تعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح، في مواجهة الأزمات الخارجية، حيث لاسبيل لنا سوى الاعتماد على أنفسنا في إنتاج وتصنيع غذائنا وسلعنا الهامة

وأكد أن مثل تلك الخطوات الاقتصادية من شأنها خفيف حدة الأزمة الاقتصادية علي البلاد والمواطنين.

كما ثمن النائب هشام حسين، توجيه الرئيس باستمرار سداد ديون الغارمين والغارمات، لاسيما في تلك الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أن ذلك يؤكد مدى إنسانية الرئيس السيسي.

كما أشار إلى أهمية الحوار السياسى الذى دعا إليه الرئيس وتأكيده متابعته له شخصيا، موضحا ان ذلك يؤكد ان الرئيس السيسى دائما يحرص على وحدة الصف المصرى بمختلف فئاته وأفكاره والتي في النهاية تستهدف المصلحة الوطنية للبلاد.