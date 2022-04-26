/694448/أمير-كرارة-التفاصيل-الكاملة-لـ-عودة-المنسي-بالحلقات-الأخيرة-من-مسلسل-الاختيار-3

تشهد الحلقات المقبلة والأخيرة من مسلسل الاختيار 3 ظهور الفنان أمير كرارة الذي جسد شخصية الشهيد أحمد المنسي في الجزء الأول من مسلسل الاختيار.

دوت الخليج يكشف تفاصيل ظهور أمير كرارة في مسلسل الاختيار 3

أمير كرارة مسلسل الاختيار 3

يظهر الفنان أمير كرارة من جديد في مسلسل الاختيار 3 بشخصية الشهيد أحمد منسي الذي جسدها خلال الجزء الأول من المسلسل الذي قدم بطولته عام 2020، وحقق بالعمل نجاحا كبيرًا.

وفاجيء الفنان محمد العمروسي متابعيه وجمهوره بصور من الكواليس من الحلقات الأخيرة بمسلسل الاختيار 3 والتي تشهد ظهور الفنان أمير كرارة والفنان أحمد السقا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء تصوير العمل، وعلق محمد العمروسي على الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “الحمدلله فركش مسلسل الاختيار 3 مع أبطال ونجوم مصر”.

مسلسل الاختيار 3 الحلقات الأخيرة

وظهر مع محمد العمروسي في الصور ، أحمد السقا والمنتج الفني فتحي إسماعيل والفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي وعدد من فريق العمل.

ويضم مسلسل الاختيار 3 في بطولته عدد من النجوم مثل أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وخالد الصاوي وآخرين والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وتتناول الأحداث الفترة بين 2012 وحتى عام 2013، خلال تولي جماعة الإخوان الحكم حتى إصدار بيان 3 يوليو بالإضافة إلى أحداث حركة تمرد وثورة 30 يونيو.

اقرأ أيضًا

الحلقة 25 الاختيار 3.. إحباط تهريب السلاح بالحدود الغربية والسيسي يلقن الشاطر درسا

أمير كرارة رمضان 2022

وشارك الفنان أمير كرارة في بطولة مسلسل الاختيار مجموعة من النجوم مثل أحمد العوضي وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حافظ ورامز أمير ودينا فؤاد وصلاح عبدالله وآخرين بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف مثل كريم محمود عبد العزيز ومحمد إمام وإياد نصار وماجد المصري وأحمد السقا وآخرين.

وفي سياق آخر، ينافس الفنان أمير كرارة ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل العائدون الذي يعرض عبر شاشة قناة DMC الفضائية برفقة عدد من النجوم وهم أمينة خليل ومحمود عبد المغني وميدو عادل وآخرين والعمل مأخوذ من ملف بالمخابرات العامة.