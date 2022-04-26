/694442/حزب-المؤتمر-يعلن-تأييدة-لكافة-القرارات-التى-أعلنها-الرئيس-اليوم-بإفطار-الأسرة-المصرية

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، عن دعمه لكافة القرارات التى أعلن عنها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أنها تعبر بشكل واضح عن حرص القيادة السياسية علي مشاركة كل فئات المجتمع فيما يدور من مشروعات وخطط ورؤي للمستقبل.

دوت الخليج

حزب المؤتمر يعلن تأييدة لكافة القرارات التى أعلنها الرئيس اليوم بإفطار الأسرة المصرية

كما ثمن حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، دعوة الرئيس السيسي لاجراء حوار وطنى يضم كل القوى السياسية، وهذا يؤكد دائما حرص الرئيس السيسي على لم شمل المصريين ، ومشاركتهم في بناء وطنهم

وأشاد الحزب أيضا بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، امر إيجابي للغاية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتداعيات الأزمة العالمية على الرأي العام .

كما اشاد الحزب بقرار الرئيس باعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية وقال انها خطوه نحو تحقيق العداله في المجتمع المصري واعلاء قيم حقوق الانسان.

وأكد حزب المؤتمر ، أن الدولة المصرية نفذت خطة جيدة للإصلاح الاقتصادى واستطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية كما أن الحكومة قدمت مردودا جيدا في أزمة كورونا،ولم تتوقف مشروعات مصر القومية ومن ثم نجحت الدولة في الهيكلة الاقتصادية وكذلك البناء للمستقبل للاجيال القادمة وهذا يؤكدا قدرة الدوله على إدارة الأزمات .

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري