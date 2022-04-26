/694439/طارق-الشناوي-ريهام-حجاج-بتفرض-نجوميتها-ومحتاجة-مخرج-قوي-يقودها

انتقد الناقد الفني طارق الشناوي، الفنانة ريهام حجاج الذي تخوض بطولة مسلسل يوتيرن خلال السباق الرمضاني الحالى من عام 2022، مشيرا إلى أنها تفرض نفسها ونجوميتها على الجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات طارق الشناوي على ريهام حجاج

وقال طارق الشناوي عن ريهام حجاج خلال برنامج “ورا الشمس” المذاع على قناة الشمس وتقدمه الاعلامية اميرة بدر: “من النجوم اللي بتفرض نفسها على النجوم ومحتاجة مخرج كويس يقودها زي المخرجة كاملة أبو ذكرى”.

وتابع: “ريهام حجاج بتسيطر على المخرج، عندها نظرة على الكاميرا مش مظبوطة نظرة برة الشخصية، ومحمد سامي مخرج قوي بس ممكن ميكونش عرف سيطر عليها”.

اما عن اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد، فقال: “هو دخل تجربه بس محققش النتائح اللي اللي كان عايزها او الوعود يمكن لقى تهميش لكله معدا البطلة”.

الناقد طارق الشناوي يهاجم بعد النجوم

أما عن ياسمين صبري فقال: “ياسمين صبري فشلت وبقالها سنيتن مبتشغتلش وصمتها دا ممكن يجي بصمت ايجابي، وجمال سليمان مش عارفة يظبط اللهجة المصرية”.

ريهام حجاج تتألق في مسلسل يوتيرن

من جانبه، تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل «يوتيرن» والذي تدور أحداثه حول يارا الكردى ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها يوسف، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

الحلقة في تمام الساعة 6:15 مساءً على شاشة قنوات CBC، وفي الوقت نفسه يتم عرضها على التلفزيون المصري بالقناة الثانية، تزامنًا مع أذان المغرب وتوقيت الإفطار.

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 7، على شاشة قناة المحور في تمام الساعة 8 مساءً، وبعدها على شاشة قناة ON في الساعة 10:30 مساءً، وفي الـ11:30 مساءً على شاشة قناة الحياة.