قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "مش هتكلم عن 2013 و2014 و2015 وحتى الآن، بذكرها دلوقتى يمكن حد يقول بأذكرها ليه الآن، ولكن بتكلم على أساس ما نحن فيه وبوصف حالنا الذى نحتاج أن نتذكره ونعرف الأسباب، فالأزمة كبيرة التي تعرضت لها الدولة المصرية خلال تاريخها الحديث".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية: "خلال 2011 و2012 حجم الخسائر التي تعرضت لها الدولة المصرية خلال أقل من 24 شهرا، 37 مليار دولار، و80 مليار جنيه، وخلالها كان الدولار بـ8 جنيهات أى جوالى 10 مليارات دولار، وآثار هذه الخسائر لا تنتهى بتولى شخص جديد، فليس هذا يعنى إن اللى فات مات".
ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: آثار خسائر الدولة فى 2011 و2012 لا تنتهى بتولى شخص جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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