الرئيس السيسي للمصريين: التصنيف الائتمانى لمصر تراجع 6 مرات فى 2011 و2012

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يحترم إرادة الشعب المصري ويقدرها ويتوافق معها، مبينا: "إحنا مش 2.. إحنا واحد.. ولما طلبت للترشح للمسئولية قلت الموضوع الموجود فى مصر كبير على أى رئيس وأي حكومة، ولكن مش كبير على المصريين".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أن التصنيف الائتماني لمصر تراجع 6 مرات في 2011 و2012، وحجم التعدي الذي حدث على الأرض الزراعية منذ 25 يناير وحتى 8 فبراير وصل إلى 35 ألف تعد.
وتابع الرئيس في حديثه للمصريين: "خلي بالك.. أنت واقف في الميدان ومتعرفش إيه اللي بيحصل في البلد، البلد بتتخرب وبتضيع وبتدمر بنوايا طبية، وأنا بتكلم على أزمة صغيرة جدا تعرضت لها مصر أو أرقام صغيرة بالنسبة للواقع اللي بعد كده".
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.
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