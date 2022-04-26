السيسي: مؤسسات الدولة خسرت 37 مليار دولار في 2011 و2012

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التهنئة للشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالاعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية.

وقال الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية: “كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا في اجتيازها أعظم".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم، ونحن متواجدين في ظروف صعبة يمر بها العالم ، والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:" في 2011 و2012 مؤسسات الدولة خسرت 37 مليار دولار".

وتابع : “ تحمل المواطن المصري الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة”.

.