السيسي: مؤسسات الدولة خسرت 37 مليار دولار في 2011 و2012

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التهنئة للشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالاعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية.
وقال الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية: “كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا في اجتيازها أعظم".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم، ونحن متواجدين في ظروف صعبة يمر بها العالم ، والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم".
وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:" في 2011 و2012 مؤسسات الدولة خسرت 37 مليار دولار".
وتابع : “ تحمل المواطن المصري الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة”.
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