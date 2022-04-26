تكليفات رئاسية فى حفل إفطار الأسرة المصرية.. (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى التكليفات الرئاسية : كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى تكليفا للحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لجذب الاستثمارات فى مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقارى.

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