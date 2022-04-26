أخبار مصرية

تكليفات رئاسية فى حفل إفطار الأسرة المصرية.. (إنفوجراف)

0 نشر
أحمد جاد 2022-04-26 22:42 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى التكليفات الرئاسية :

تكليفات رئاسية فى حفل إفطار الأسرة المصرية

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى تكليفا للحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لجذب الاستثمارات فى مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقارى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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