/694443/النائب-إيهاب-أبوكليلة-قرارات-الرئيس-السيسي-ترسم-الطريق-نحو-الجمهورية-الجديدة

أشاد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أصدرها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، وجاءت في توقيت بالغ الأهمية.

دوت الخليج

وقال أبوكليلة، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، هي الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وتؤكد أن مصر تمضي قدمًا في بناء جمهوريتها الجديدة بثبات في ظل قيادة حكيمة ورشيدة.

النائب إيهاب أبوكليلة: قرارات الرئيس السيسي ترسم الطريق نحو الجمهورية الجديدة

حول قرار الرئيس، بتوطين الصناعة المحلية، أضاف أبوكليلة إن القرار سيؤدي إلى تحقيق المعادلة الصعبة من الاكتفاء الذاتي، وتحقيق إيجابية في الميزان التجاري بين مصر والعديد من دول العالم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية وإيجابية في بناء الجمهورية الجديدة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.

وحول الدعوة لحوار وطني يسع الجميع، قال أبوكليلة إن هذا القرار نابع من حرص القيادة السياسية على مشاركة الجميع، لأن الحوار هو السبيل للتغلب على كافة الأزمات، ويأتي استمرارًا لسياسة الشفافية والمصارحة التي وضعها الرئيس السيسي طوال السنوات الثمان الماضية.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.