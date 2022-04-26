/694438/النائب-أيمن-أبو-العلا-قرار-عودة-لجنة-العفو-الرئاسي-للعمل-جاء-في-وقته-وننتظر-حوار-وطني-بدون-تمييز-أو-إقصاء

وصف الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالهامة والمبشرة ، مشيرًا إلى أنها تكشف عن إرادة وطنية حقيقية للإصلاح وإيمان وقبول بالتعددية السياسية والرأي والرأي الأخر.

دوت الخليج

قرار عودة لجنة العفو الرئاسي للعمل جاء في وقته وننتظر حوار وطني بدون تمييز أو إقصاء

وأكد أبو العلا ان تكليف الرئيس بإدارة حوار وطني بين القوى السياسية والتشديد على أن يكون هذا الحوار بدون تمييز أو إستثناء او إقصاء ، خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.

وأوضح أبو العلا أن قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي جاء في وقته ومن المنتظر أن يسفر عن تسوية وضع السجناء وإنهاء معاناة أسرهم ، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز قرارات الرئيس أنها جاءت نتيجة إرادة وطنية حقيقية لا تقبل الإملاءات الخارجية.