/694436/النائب-أحمد-حته-القمة-المصرية-الأردنية-الإماراتية-إضافة-قوية-للعمل-العربي-المشترك-ومجابهة-التحديات

أكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الأردنية الإماراتية، التي عقدت بمصر مؤخرا، قائلا إنها إضافة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في كافة الملفات والتحديات، ومجابهة العديد من الأزمات التي تموج بها المنطقة.

دوت الخليج

القمة المصرية الأردنية الإماراتية إضافة قوية للعمل العربي المشترك ومجابهة التحديات

وقال حته في تصريحات له اليوم، إن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة ووطيدة مع كل من الأردن والإمارات، وحريصة على تعزيز الروابط معهما في كافة المجالات، وتعزيز التعاون البناء والانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية، التي تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر للقمة، يكشف عن دورها التاريخي والريادي في المنطقة، وتقدير كافة الدول العربية لقيادتها وحكمتها في معالجة الأمور وفي النظر للمشكلات والتعامل معها، مؤكدا أن مصر في قلب العالم العربي وحاضرة في كل الملفات بقوة ورؤية صادقة، تُشدد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ورفض الإرهاب والتطرف والميليشيات.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن مصر وطوال السنوات الماضية نجحت في تعزيز علاقاتها واستردت عافيتها وريادتها في مختلف المجالات، ولها كلمة قوية ومسموعة إقليميا ودوليًا، وهو ما يحسب لعصر الرئيس السيسي وإنجازاته.