طارق الشناوي: "كاملة أبو ذكرى فضحت الإرهاب..ومنة شلبي شرخت"

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تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن عدد من الأعمال الفنية المختلفة المعروضة خلال الموسم الرمضاني 2022، والذي كان من بينهم مسلسل بطلوع الروح.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات طارق الشناوي عن مسلسلات رمضان 2022

قال طارق الشناوي خلال برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الاعلامية أميرة بدر: “كاملة أبو ذكرى عاملة شغل هايل وهي مخرجة رائعة وعارفة شغلها كويس، وبتعرف توظف الأدوار، المسلسل كان ابداع جميل ورائع وضربتهم في عقر دارهم وفضحتهم”.

وتابع: “منة شلبي أدت أدوارهم بشكل متألق وشرخت بمعنى إنها وصلت لأكثر مراحل الإبداع، وأحمد حاتم وأحمد السعدني وغيرهم كانو متألقين”.

وعن المحاسب الذي تم إختطافه، قال الشناوي: “لبنان أمنيا مش متماسكة وملهوش علاقة بالمسلسل دي حرفتهم المساومة”.

طارق الشناوي: “الكبير أوي رجعنا للجو الأسري تاني”

هذا وتحدث أيضا طارق الشناوي عن مسلسل الكبير أوي 6، فقال عنه: “الكبير أوي عمل حاجة مهمة جدا، رجعنا للجو الأسري تاني وخلانا كلنا نفطر مع بعض".

الجمهور ينتقد مسلسل بطلوع الروح

وكانت قد تعرض مسلسل بطلوع الروح لجملة انتقادات عريمة، بسبب القضية التي تنقلها العمل وهي الارهاب وداعش، مشيرين إلى أن الفن يريد أن يشوه صورة الاسلام، وخرجت إلهام شاهين لترد على هذا الهجوم عبر موقع دوت الخليج، قائلة: “إحنا عاملين مسلسل بطلوع الروح مخصوص للعقول اللي فاهمة ان داعش يعني الاسلام، فمقصود انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش مش هو الاسلام الحقيقي، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش بيتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس وبيشربوا خمرة، يعني هما مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا”.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.

ويذاع مسلسل بطلوع الروح في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر، وتدور أحداث المسلسل حول روح -منة شلبي- تجد نفسها داخل معسكر لتنظيم داعش في الرقة بتركيا، وتبدأ التفكير في الهرب والنجاة بروحها، وسط محاولات قيادات التنظيم للسيطرة عليها.