/694431/الحلقة-25-الاختيار-3-إحباط-تهريب-السلاح-بالحدود-الغربية-والسيسي-يلقن-الشاطر-درسا

حمل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25 اسم “الحدود الغريبة” والتي عرضت عبر شاشة قناة ON الفضائية، وشهدت اجتماع الرئيس السيسي الذي يجسد شخصيته الفنان ياسر جلال بقادة الجيش والقوات المسلحة حيث كان يتولى منصب وزير الدفاع.

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة 25 مسلسل الاختيار 3

الحلقة 25 مسلسل الاختيار 3

اجتمع وزير الدفاع خلال الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 3 بقادة الجيش بسبب وجود عناصر أجنبية ومقاتلين يستعدون للمجيء إلى مصر وخططهم لتفجير كنيسة بجانب تسليم أسلحة وتهريبهم من خلال الصحراء الغربية.

وقال الرئيس السيسي في اجتماعه: “التقارير اللي بتجيلي عن حجم أعمال التهريب في مصر خطيرة وبصفة خاصة تهريب السلاح وبتتم من جميع الاتجاهات وخصوصا الغربي والشمالي الشرقي.. مدركين يعني إيه نبني قوتنا ويخلينا دايمًا مستعدين نواجه أي خطر يواجه مصر في الخارج أو الداخل”.

واستكمل كلامه: “وظهر بتقرير المخابرات الحربية إغراق مصر بالسلاح.. وكل قطع سلاح تدخل مصر إراقة لدم المصريين.. السلاح داخل لمين وهيتعمل ليه إيه؟.. العماليات مش حدود غريبة بس دي من جميع الجهات .. معندناش رفاهية نختار نقد ولا منقدرش”.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25

وقال أيضًا: “أكيد نقدر وهنواجه كل المتغيرات اللي بتحصل حوالينا وبقاء الدولة المصرية معتمد على إعادة بنائها”، بينما قال خيرت الشاطر وهو الفنان خالد الصاوي في مشهد آخر: “لازم يكون عندنا خطة بديلة لو الأمور فلتت في ٣٠ يونيو”.

وظهر الجمهور والشعب يسخرون من اجتماع قيادات الإخوان حول سد النهضة والذي قيل إنه اجتماع سري ولكن عرض على الهواء مباشرةً وأعرب الرئيس السيسي عن غضبه وقت هذا الاجتماع وأراد إنهاء وقطع من الهواء على الفور”، وظهر تسليمات الجماعات الإرهابية للسلاح وتهريبه، ووقتها رجال حرس الحدود تمكنوا من توجيه ضربات موجعة للعناصر الإرهابية أسفرت عن حصيلة هائلة من المضبوطات ومنع التهريب.

وقال الرئيس السيسي وزير الدفاع في هذا الوقت: “المنطقة الغربية العسكرية تقوم بدور عظيم في فرض السيطرة بمنطقة أهم وأخطر حيث أن البندقية الواحدة التي تتسرب وتقع في يد مجرم أو إرهابي ستأذي الكثيرين وبكل اعتزاز أتوجه بالشكر للعشائر والقبائل في مطروح والمنطقة الغربية”.

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وشهدت الحلقة احتجاجات للمثقفين في محيط وزارة الثقافة عقب إقالة الدكتورة إيناس عبد الدايم ضد وزير الثقافة علاء عبد العزيز.

وانتهت الحلقة بتسريب تسجيل يجمع الرئيس السيسي وخيرت الشاطر ويلقنه الأول درسًا حول وظيفة الإعلام وحقيقته في مصر على عكس ما يقوله خيرت الشاطر.

حيث قال خيرت الشاطر: "النهاردة القنوات الفضائية الرئيسية مملوكة لعدد من رجال الأعمال وحضرتك تعرف أكتر مني إن دول استفادوا من النظام السابق أكتر من أي حد إنما في قناعتي الشخصية إنهم ليسوا أصحاب مصلحة في استقرار الأوضاع بمصر ومن مصلحتهم إن الأمور تمشي في إتجاه الفوضى وعدم الاستقرار وللأسف مع الانفتاح اللي حصل في المرحلة الأخيرة في الإعلام.. الإعلام ده شغال.. زمان كان بيبقى موجه من قبل بعض أجهزة الدولة زي أمن الدولة وغيرها ودلوقتي موجه لمصلحة أشخاص وهم مولعين البلد إعلاميًا".

ورد عليه الرئيس السيسي يلقنه الدرس قائلًا: "لا الإسلام السياسي مش كدة.. الإسلام السياسي مش كدة ولا أنا مش واخد بالي؟؟.. الإعلام الإسلامي مش كدة يا بشمهندس من الكدب والتلفيق والفتنة.. مش كدة وحنظبطه دلوقتي..هو ده.. ده اللي الناس مستنية تشوفه من القوة القاهرة والفاعلة اللي جت واللي هي محسوبة على التيار.. أول مرة تشوفهم بقا.. فاللي هيقولوه هتقبله.. وعشان كدة قولتله: لو سمحت ما تتعاملش بأدبيات وثقافة الماضي يا دكتور كتاتني وشوفوا الناس عايزة منكم إيه حقيقةً عشان يدوكوا وزنكم الحقيقي”.