/694430/وكيل-طاقة-النواب-قرارات-الرئيس-بإفطار-الاسرة-المصرية-عبور-كامل-للتنمية-الاقتصادية-والسياسية

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تعبر عن حرص القيادة السياسية في العبور الكامل إلي التنمية الاقتصادية والسياسية، مشيدا بحالة المصارحة والشفافية التي يتبناها الرئيس مع الشعب كعادته.

دوت الخليج

النائب محمد الجبلاوي: حوار الرئيس اتسم بالشفافية والمصارحة كعادته مع الشعب

واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء ، ان اعلان الرئيس لمبادرة الحوار السياسي مع كافة القوي السياسية جاء في توقيته المناسب لدخول مصر نحو التنمية والنهضة السياسية بعد نجاحه في التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وأشاد وكيل الطاقة بمجلس النواب، بالتكليفات الرئاسية التي وجهها الرئيس خلال حفل الإفطار والتي شملت طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية وتوطين ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد علي المنتج المحلي واستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، قائلا: شكرا للرئيس علي ما يقدمه من نهضة حقيقية في كافة المجالات.

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل الإفطار، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية:«استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة»، مضيفًا الرئيس:" على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم"