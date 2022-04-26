عصام شعبان عبد الرحيم: "محمد رمضان بيقلد أبويا.. وحمو بيكا ميتقارنش بيا"

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كشف المطرب عصام شعبان عبد الرحيم نجل المطرب الشعبي الشهير الراحل شعبان عبد الرحيم، عن رأيه في بعض النجوم والذي كان من بينهم الفنان حمو بيكا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات عصام شعبان عبد الرحيم في برنامج سابع سما

أكد عصام شعبان عبد الرحيم أن حمو بيكا يقلد والده في ملابسه، مشيرا: “"اي واحد نفسه ياكل عيش ويقلد أبويا هشيله فوق دماغي"، وأكد أن محمد رمضان يقلد والد هو الأخر، فقال: “محمد رمضان النجم العالمي بيلبس زي أبويا بالظبط”.

وعن مقارنته بحمو بيكا، قال أنه لن يضع نفسه في مقارنة معه، موضحا: “هسيب الجمهور اللي يحكم”.

عصام شعبان عبد الرحيم: لو شوفت حلمي بكر هبوس ايده

وعن رأيه في حلمي بكر: “حلمي بكر أي كان المشاكل بينه وبين أبويا مقدرش أقول عنه حاجة وحشة لو شوفته هبوس ايده وأقوله كتير خيره وخلاص”.

حقيقة خلاف عصام شعبان عبد الرحيم مع منال حمزة

وكشف عصام شعبان عبد الرحيم حقيقة زواج والده من منال أحمد، فقال: “منال حمزة مش شيفها عملت حاجة غلط من اخر كلام بيني وبينها وقفلت السكة في وشها، كنت قولتلها أما تيجي عندنا في مصر وليكي عندنا حقوق وما يثبت انك اتجوزتي أبويا هدهالك من ورثي، ومشوفتش وشها لحد دلوقتي".

عصام شعبان عبد الرحيم يسخر من كزبرة

وسخر عصام شعبان عبد الرحيم من كزبرة قائلا: “اسم مقرف ينفع يجيلي بنت واسميها بتنجان او فلفل؟، بطالب هاني شاكر لو جاله مطرب صوته حلو واسمه وحش ميوافقش عليه”.

عصام شعبان عبد الرحيم يكشف خلافه مع أشقائه

هذا وتحدث عصام شعبان عبد الرحيم عن خلافته مع أشقائه، مشيرا إلى انه تعرض للعديد من المضايقات منهم دون أن يعرف السبب وأن المشكلة لم تكن تكمن في المال الذي تركه لهم والده وإنما كانت مشكلته مع شقيقه اذ كان مدان له وكان يدبر هذا المبلغ لكن يبدو أن شقيقه الأصغر لم يتحمل تأخبره فحدثت كل تلك المناوشات.

مؤكدا أنه بعد خلافه مع أسرته وأشقائه، تحطم قلبه كثيرا و أنه غير نادم على طلاقه من زوجته أو عن بعد نجله عنه، وأنه مستعد للاعتذار من شقيقته وطلب مسامحتها حتى لو كانت هي السبب في حزنه، وذلك طلبا لإرضاء والده ليس إلا.