الاختيار 3 الحلقة 25.. احتجاج موظفي وفناني دار الأوبرا على إقالة إيناس عبد الدايم

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25

ظهرت الفنانة إسعاد يونس في شخصية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وكرئيس دار الأوبرا وقت الأحداث يطلب منها الإخوان إلغاء بعض الأنشطة مثل رقص الباليه ويطالبها وزير الثقافة وقت حكم الإخوان بتأجير دار الأوبرا ومسارحها للشركات وللاستثمار لترفض ذلك.

وشهدت الحلقة امتناع أبطال أوبرا عايدة واحتجاجهم لأول مرة على قرار وزير الثقافة بإقالة الدكتورة إيناس عبد الدايم بشكل مفاجيء ورأوه أنه خطة ومنهجا لتدمير الثقافة والذوق الرفيع في مصر.

الحلقة 25 مسلسل الاختيار 3

وشهد غضب محمد مرسي بعد زيارته لأثيوبيا لأنهم قرروا البدء في سد النهضة عقب زيارته مباشرةً، وشهدت الحلقة الـ 25 من العمل باسم الحدود الغربية.

وكانت الحلقة الماضية باسم "الخاطفين والمخطوفين"، وشهدت هجوم مسلحين فى العريش على ميكروباص، وتم اختطاف سبعة جنود كانوا فى طريقهم لقضاء عطلتهم، وبدأت على الفور الأجهزة الأمنية الثلاثة المخابرات العامة والأمن الوطنى والمخابرات الحربية في التعاون لمعرفة الجهة المسؤولة عن الخطف.

ويدور حديث جانبي بين عنصرين تكفيريين من الخاطفين، أكدا فيه أن البلد معانا وهيتصلوا يطمنونا، وفي مشهد آخر، يظهر محمد مرسي يطلب من مدير مكتبه أحمد عبد العاطي إحضار وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات، لمعرفة تفاصيل الخطف وإعادة المخطوفين بأى طريقة.

وبعد ذلك ينقل أحمد عبد العاطى رسالة من خيرت الشاطر إلى محمد مرسى، وهى أنه عندما يجتمع مع وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات، يكون هادئ ويؤكد أن المخطوفين سيعودون بدون نقطة دم واحدة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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ويعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26 غدا الأربعاء في تمام الساعة 9.30 مساء عبر شاشة قناة ON الفضائية ويعاد الساعة 4.20 صباحاً وتأتي الإعادة الثالثة 3.25 مساء، ويعرض عبر شاشة قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا و10.30 صباحا وللمرة الثالثة 4.40 مساء.