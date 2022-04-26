/694447/اتحاد-الصناعات-المصرية-يعلن-تأييده-لدعم-الرئيس-السيسي-لدور-الاستثمار-الخاص-والأجنبي

يؤكد اتحاد الصناعات المصرية، على تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدور الاستثمار الخاص والأجنبي، ويثمن اتحاد الصناعات إطلاق فخامته للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وهي المبادرة التي تؤكد علي حرص الدولة المصرية علي دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية ويعرب اتحاد الصناعات المصرية عن دعمه الكامل لهذه المبادره الهامة ودورها في تطوير الصناعة ومساندتها وإزالة أي تحديات يواجهها القطاع الصناعي ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعي في مختلف المجالات.

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