/694434/قرض-الصحفيين-من-بنك-المصرف-المتحد-2022-فرصة-مناسبة-للتقديم

يتيح بنك المصرف المتحد قرض الصحفيين بشروط مناسبة مميزات مختلفة عن غيره من البنوك. لذلك يبحث الكثيرون عن تفاصيل قرض الصحفيين من بنك المصرف المتحد وهو يوضحه دوت الخليج في السطور المقبلة.

تفاصيل قرض الصحفيين من بنك المصرف المتحد

- تصل قيمته إلى 115 ألف جنيه. - فترة سداد تصل إلى 8 سنوات. ومعدل فائدة يبدأ من 7.5% ثابت سنويًا.

قرض الصحفيين المصرف المتحد 2021

- الحد الأدنى للتمويل لقرض بنك المصرف المتحد بدأ من 10 آلاف جنيه.

- تتحدد قيمة القرض وفق لقيمة البدل المحول. - الفائدة متغيرة. - الفائدة الثابتة تبدأ من7.5% سنويًا و 14% متناقصة في حال السداد من سنة وحتى 5 سنوات. و 15% في حال السداد من 5 وحتى 8 سنوات.