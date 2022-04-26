مانشستر سيتى يتفوق على ريال مدريد 2-1 فى شوط مثير بأبطال أوروبا.. فيديو

نجح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى في إنهاء الشوط الأول متقدما على ضيفه ريال مدريد الإسبانى، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا.مان سيتي ضد ريال مدريد

أحرز النجم البلجيكى كيفين دى بروين الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي مبكرا في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

وأضاف البرازيلى جابرييل خيسوس، الهدف الثانى لصالح مانشستر سيتى في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

فيما سجل كريم بنزيما الهدف الأول في شباك مانشستر سيتى بالدقيقة 33 من زمن المباراة.

تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي كالتالى..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو، ألابا، ميندي، كارفخال.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي ، كروس.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالى..

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: لابورت، دياز، ستونز، زينشينكو.

خط الوسط: كيفين دى بروين، بيرناردو سيلفا، رودري.

خط الهجوم: رياض محرز، جابرييل خيسوس، فيل فودين.

ويخوض الميرينجي بقيادة كارلو أنشيلوتي هذه المعركة الشرسة بكل قوة وتركيز عالٍ، حيث يأمل أن يقدم مستوى مميزاً يليق به، يسعى من خلاله تحقيق الفوز للعودة إلى الديار بمعنويات مرتفعة.

أما السيتي بقيادة بيب جوارديولا فمعنوياته مرتفعة ويظهر بمستوى مميز في الفترة الأخيرة، وسيصب كامل تركيزه فى التدريبات على هذه المباراة، ويحاول دراسة الخصم جيدا لتقديم أداء رائع يحاول من خلاله تحقيق الفوز الذي يسهل عليه خطف تذكرة العبور من مدريد.

وكان ريال مدريد قد وصل إلى هذا الدور بعدما عبر عقبة تشيلسى بصعوبة بخماسية مقابل ثلاثية أهداف، حيث كان قد انتصر فى لقاء الذهاب 3-1، وخسر على يد البلوز فى الإياب 3-2، لكن بالمجموع كان لصالح الملكي.

وعلى الجانب الآخر وصل مانشستر سيتى إلى هذه المباراة بعد الانتصار على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد فى مجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا.

وقبل مباراة اليوم، تقابل ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، في 6 مناسبات سابقة، كانت الغلبة فيها للفريق الملكي، حيث فاز بثلاث مباريات، وخسر لقاءين وتعادلا بمواجهة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة بعد لقاء الاياب، نظيره الفائز من موقعة ليفربول الانجليزي مع فياريال الاسباني التي تقام غدا الاربعاء، في نصف النهائي الأخر، حيث يلتقي الفائزان في النهائي.