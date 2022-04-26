16 قرارا مهما للرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية.. تعرف عليها

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى 16 قرارا مهما، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى تم تنظيمه اليوم الثلاثاء.



ويعرض صوت الأمة خلال النقاط التالية هذه القرارات..



- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: المرحلة القادمة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الامكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية معربا عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية ويؤكد أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه برفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصياً ويتعهد بحضور المراحل النهائية منه

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات

- الرئيس السيسى يكلف بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.