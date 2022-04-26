الرئيس السيسي يكلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لجذب الاستثمارات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليفا للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لجذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقاري.

كما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية عن إطلاق مبادرة لتوطين الصناعات المحلية والحد من الواردات ودعم الإنتاج المحلي مع منح إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجهزة الدولة لدعم تحالف العمل الأهلي في إطار تحفيز أنشطة المجتمع المدني والأهلي، كما وجه بالدعوة لإطلاق منصة حوار لتقديم الدعم للعمل المجتمعي لدعم أهداف الحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز أوجه الدعم لمزارعي القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا بإعادة العمل للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها في إطار اجتماعات المؤتمر الوطني للشباب، معربا عن سعادته بالإفراج عن بعض المحتجزين خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوطن يسع جميع قوى المجتمع.

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزارات بمواصلة إقامة المعارض التي تعرض السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإدارة حوار وطني موسع حول القضايا الوطنية التي تهم المجتمع ورفع التوصيات لرئيس الجمهورية.

وتناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسألة الإصلاح السياسي، قائلا إنه "على المستوى الشخصي حريص على تفعيل برامج الإصلاح السياسي، ولكن كانت هناك أولويات في العمل الوطني خلال الفترة الماضية، ونود إطلاق حوار لكل القوى السياسية وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ لمزيد من النقاش بحيث يتم تفعيله مع إطلاق الجمهورية الجديدة".

كما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع خطة عمل عاجلة لخفض حجم الدين وخفض عجز الموازنة،ووضع رؤية شاملة لتطوير البورصة المصرية، والإعلان عن برنامج بمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 10 مليار دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استكمال دفع المديونية الخاصة بالغارمات والغارمين بمبلغ 45 مليون جنيه.