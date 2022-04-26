السيسى يكلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لجذب الاستثمارات

جدة - نرمين السيد - كما أعلن الرئيس السيسى، خلال حديثه أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية عن إطلاق مبادرة لتوطين الصناعات المحلية والحد من الواردات ودعم الإنتاج المحلى مع منح إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات.

ووجه السيسى، أجهزة الدولة لدعم تحالف العمل الأهلى فى إطار تحفيز أنشطة المجتمع المدنى والأهلى، كما وجه بالدعوة لإطلاق منصة حوار لتقديم الدعم للعمل المجتمعى لدعم أهداف الحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

كما وجه الرئيس بتعزيز أوجه الدعم لمزارعى القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلعة الاستراتيجية.

ووجه الرئيس السيسى أيضا بإعادة العمل للجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها فى إطار اجتماعات المؤتمر الوطنى للشباب، معربا عن سعادته بالإفراج عن بعض المحتجزين خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوطن يسع جميع قوى المجتمع.

وكلف الرئيس السيسى الوزارات بمواصلة إقامة المعارض التى تعرض السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما كلف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بإدارة حوار وطنى موسع حول القضايا الوطنية التى تهم المجتمع ورفع التوصيات لرئيس الجمهورية.

وتناول الرئيس السيسى مسألة الإصلاح السياسى، قائلا إنه "على المستوى الشخصى حريص على تفعيل برامج الإصلاح السياسى، ولكن كانت هناك أولويات فى العمل الوطنى خلال الفترة الماضية، ونود إطلاق حوار لكل القوى السياسية وعرض نتائجه على مجلسى النواب والشيوخ لمزيد من النقاش بحيث يتم تفعيله مع إطلاق الجمهورية الجديدة".

كما كلف الرئيس السيسى الحكومة بوضع خطة عمل عاجلة لخفض حجم الدين وخفض عجز الموازنة،ووضع رؤية شاملة لتطوير البورصة المصرية، والإعلان عن برنامج بمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 10 مليار دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

وأعلن الرئيس السيسى استكمال دفع المديونية الخاصة بالغارمات والغارمين بمبلغ 45 مليون جنيه.