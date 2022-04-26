استجابة للرئيس.. التحالف الوطنى يستكمل خطة الحماية الاجتماعية لنهاية العام

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية حتى نهاية العام الجارى، حيث يشارك كافة أطراف التحالف الوطنى المتمثلة فى 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها، وذلك امتثالًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أثناء كلمة سيادته بحفل إفطار الأسرة المصرية، وانطلاقًا من إعلان سيادته عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى وتعزيز امكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.





ولفت البيان، إلى أن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ترتكز على تقديم العديد من المساعدات والتى تتنوع بين دعم نقدى ودعم غذائى، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، إلى جانب المساعدات الاجتماعية والتى تضم (تيسير زواج- مشروعات صغيرة) وغيرها، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس قرر التحالف استكمال تنفيذ خطته لشهر ديسمبر المقبل، والتى كان المقرر لها أن تنتهى بنهاية شهر رمضان المبارك".

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى استطاع تقديم مساعدات خلال شهر رمضان المبارك تُقدر بقيمة 2 مليار جنية لخدمة 80 مليون مواطن، حيث ارتكزت جهود التحالف على تقديم دعم مادى وغذائى للمواطنين.

ويذكر أيضًا أن التحالف الوطنى قد بدء أولى خطواته التنفيذية فى 28 فبراير 2022 وتم عقد مجموعة من اللقاءات تضم ممثلين كبرى منظمات المجتمع المدنى والعمل الأهلى لتبادل الرؤى والأفكار، ومن ثم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركى توافقت عليه جميع الجهات المشاركة وبتاريخ 13 مارس 2022 تم التوقيع على هذة الوثيقة من قبل 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى تمثل الجمعيات المنتشرة فى كل ربوع مصر.

وتابع البيان : ولأن بناء الجمهورية الجديدة يستند فى الأساس على النهج التشاركى وضرورة أن يكون لكل مواطن مصرى دور فى بناء جمهورية جديدة تسع أحلام وتطلعات كل المصريين، فقد تفضل السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بإعلان 2022 عام المجتمع المدنى فى مصر، وكانت دعوته واضحة لمؤسسات المجتمع المدنى بمواصلة العمل بجد واجتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم".

وواصل البيان : "تمثل منظمات المجتمع المدنى أحد أهم دعائم التقدم فى الدول ويأتى ذلك إنطلاقاً من دورها المهم فى دعم جهود التنمية والاستقرار بكونها أحد أهم أدوات تعبئة المواطنين للعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة المختلفة للوصول إلى أكبر معدلات الإنجاز المرتقب فى الملفات المختلفة وتحقيق حالة من الاستقرار والرفاة لجميع المواطنين على حد السواء".

وكان قد تم توقيع ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، وذلك بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمد فى تمويلها على دعم المجتمع المدنى وهم (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة.