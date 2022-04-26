عاجل.. التنسيقية ترحب بتوجيهات السيسى فى إفطار الأسرة المصرية

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جدة - نرمين السيد - وثمنت التنسيقية ما جاء من توجيهات القيادة السياسية من دعوة لحوار وطنى، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، بما يسهم فى تعزيز عملية البناء الديمقراطى فى مصر.
وأكدت التنسيقية أن الحوار الوطنى هو استمرار لحالة الحوار الاجتماعى والسياسى الذى بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب، وهى تأكيد على أن الحوار هو نهج دائم يستهدف تعزيز وتكامل الرؤى الوطنية.
وأعربت التنسيقية عن سعادتها بما جاء من تكليفات للعمل على توسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعى القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين، والأجيال القادمة، كذلك وضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص وهو ما يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وثمنت التنسيقية تكليف الرئيس باستمرار معارض السلع المدعمة لنهاية العام لرفع الأعباء عن المواطنين المصريين فى ظل الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمى.
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