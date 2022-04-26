الأكاديمية الوطنية للتدريب تتبنى تنفيذ توجيهات السيسى بإطلاق حوار وطنى

جدة - نرمين السيد - أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب تبنيها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق حوار سياسى بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة.





وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفقا لـ«إكسترا نيوز»، أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية ضمن حوار وطنى يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التى تواجه الدولة.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية فى كافة الموضوعات محل النقاش.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى، اليوم، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، والذى يحرص على حضوره خلال السنوات الماضية، بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصرى، فضلا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.