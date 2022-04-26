عاجل- «حياة كريمة» تستكمل «وصل الخير» حتى نهاية 2022 تنفيذا لتوجيهات السيسى

جدة - نرمين السيد - وتأتى مبادرة "وصل الخير" ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى تشارك فيه المؤسسة مع كبرى مؤسسات العمل الأهلى التنموى فى مصر.

وتواصل قوافل "وصل الخير" من مؤسسة "حياة كريمة" جهودها بمشاركة أكثر من تسعة آلاف شاب متطوع بالمؤسسة، حيث تم توزيع مليون و200 ألف صندوق حماية اجتماعية حتى الآن، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لتقديم مزيد من الدعم لكافة الفئات الأولى بالرعاية، وقررت المؤسسة استكمال تنفيذ المبادرة لشهر ديسمبر القادم، حيث كان من المقرر أن تنتهى المبادرة بانتهاء شهر رمضان المبارك.

وتستمر فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" جهودها بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات القاعدية فى كافة المحافظات، وذلك لاستكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير" والتى تأتى إيمانا من مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعى تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقرا، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، والتى تشارك المؤسسة بشكل فاعل فيه من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.