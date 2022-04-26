تأثر السيسى بأمانة وشهامة «مينا وسارة» أبطال فيلم «حياة كريمة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ظهر التأثر على ملامح الرئيس السيسى خلال مشاهدته أبطال الفيلم وخاصة أمانة مينا وسارة خلال الأحداث. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى، اليوم، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، والذى يحرص على حضوره خلال السنوات الماضية، بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصرى، فضلا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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