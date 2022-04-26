الرئيس السيسي يشارك بحفل إفطار الأسرة المصرية.. ويؤكد: خطواتنا ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة

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دوت الخليج

الرئيس السيسي يشارك بحفل إفطار الأسرة المصرية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشعب المصرى مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة، لافتا أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم، مؤكدا أن المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

وأضاف الرئيس السيسي: المواطن المصرى تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى وذلك بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، مؤكدا أن على أن خطواتنا كانت ثابته وراسخة وعزميتنا لا تلين من أجل تحقيق البناء والبقاء.

وتابع: عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله، لافتا إلي أنه ما تم عرضه في مسلسل الاختيار3 هو ما تم في الواقع فعليا.

ووجه الرئيس السيسى الشكر لشيوخ سيناء على تعاونهم مع الدولة مؤكدا على أن مصر تستهدف تنمية حقيقية بسيناء متابعا:"استنفذنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات ولم يكن بمقدر أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة "مشيرا إلى أن دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم فى الحفاظ على الدولة المصرية

وينظم حفل إفطار الأسرة المصرية بشكل سنوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعايته.

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.