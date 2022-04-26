/694426/عبده-أبو-عايشة-رسائل-الرئيس-السيسي-للداخل-والخارج-في-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-في-منتهى-الشفافية-والوضوح

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للداخل والخارج، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا: إنها جاءت في التوقيت المناسب تماما للجميع، سواء ما يتعلق بخفايا الفترة الحرجة التي مرت بها مصر في عام 2013 وقدمها مسلسل الاختيار3 أو غيرها.

دوت الخليج

أبو عايشة رسائل الرئيس السيسي للداخل والخارج في حفل إفطار الأسرة المصرية في منتهى الشفافية والوضوح

ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بصراحة الرئيس السيسي وصدقه التام، في تناول الأزمات ومشاركة الشعب المصري. فالانتصار للشفافية في الدولة المصرية. ومنها قوله: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة. وأن المواطن المصري، تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي في مصر، وبالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية.

ونوه عضو الشيوخ، إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية. وهو تأكيد على مدى قوة العلاقات المصرية- العربية وتشعبها، ووقوف الجميع بجانب مصر تحت حكم الرئيس السيسي ورؤيته وقيادته الحكيمة للوطن.

واختتم أبو عايشة، بأن توجيه الرئيس السيسي التحية لأهالي سيناء وشيوخها لتعاونهم مع الدولة، يؤكد الاعتراف بفضلهم في دحر الإرهاب والتطرف والانتصار للوطن.