/694424/هشام-الجاهل-عن-حادث-طلاب-الأكاديمية-البحرية-لن-يمر-مرور-الكرام

قدم النائب/ هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، التعازى فى وفاة أبنائي الطلاب بالأكاديمية البحرية، والذين وافقتهم المنية منذ ساعات قليلة أثناء ذهابهم إلي مدينة الاسكندرية ، وذلك اثر حادث مفزع اسفر عن وفاة الخمسة طلاب، نتيجة إصطدام سيارة ملاكي دقهلية بأخري تريلا علي الطريق الدولي وتوجهت عربات الإسعاف إلي مقر الحادث فور الإبلاغ عنه، لإنقاذ المصابين ، ولكن أمر الله نفذ.

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واضاف عضو مجلس النواب،ان هذا الحادث الذي راح ضحيته خمسة من زينة شباب مصر لن يمر مرور الكرام، وسيتم محاسبة المقصر وانزال العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.

هشام الجاهل عن حادث طلاب الأكاديمية البحرية: لن يمر مرور الكرام

واكمل عضو مجلس النواب داعيا لهم بان ينزلهم الله سبحانه وتعالى منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا ، اللهمّ اجعل قبرهم روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح لهم في قبرهم مدّ بصرهم، وافرش قبرهم من فراش الجنّة.

ويذكر أن الطريق الساحلي الدولي بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة قد حادث طلاب الأكاديمية البحرية الخمسة الذين توفوا جميعهم إثر تصادم سيارتهم الملاكي بأخرى للنقل الثقيل، وتم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام.