/694420/سوتس-بالعربي-الحلقة-25-آسر-ياسين-يشرب-المخدرات-مع-أحمد-داود-ويكشف-سر-والدته

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 25

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 25

شهدت الحلقة 25 من مسلسل سوتس بالعربي بذهاب زين ثابت لـ أدم منصور الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد داود وذلك بعدما طرده من الشركة أمس وحاول إرضاؤه لكن في الوقت نفسه وجد عنده مخدرات وشاركه فى شربها وجلسا معا يتحدثون عن الذكريات.

ويكشف زين ثابت لأول مرة حكاية والده ويتحدث عنه مع أحد حيث قال إنه رجل يحب المزيكا وكان عازف على ألة الهرمونيكا وكان راضي لم يكن لديه أي تطلعات مما كان يغضب والدته “أمينة” وتسبب ذلك في خلافات بينهما.

وأشار إلى أنه كان يبلغ من العمر وقتها 12 عام واستيقظ يوم لم يجد والدته فتركتهم ورحلت، وفي مشهد آخر ظهر انتقام زين ثابت وفريدة المسيري وهي الفنانة صبا مبارك من شريف زيدان وطرده من الشركة بعد إثبات تورطه في إخفاء التقرير الذي اتهم به آسر ياسين.

الحلقة 25 مسلسل سوتس بالعربي

وأثناء حديث زين وآدم توصلا إلى حل لغز القضية التي تورط فيها الأول وإخفاء التقرير بفعل شريف زيدان والمحامي أمجد بشير الذي يقدم شخصيته الفنان على قاسم خلال الأحداث وتأكدا أن التقرير لم يسلم إلى كاميليا، وإن كل ذلك كان مؤامرة لطرد كاميليا من المكتب.

اقرأ أيضًا

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 11.. منة شلبي تحاول الهروب وتنجو من الموت

ويضم مسلسل سوتس بالعربي في بطولته عدد من النجوم بجانب الفنان أحمد داود وآسر ياسين وهم ريم مصطفى، وصبا مبارك، محمد شاهين وتارا عماد وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، ومن إخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة.

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفنان آسر ياسين عرض مسلسل الثمانية عقب الموسم الرمضاني لعام 2022 وتشاركه به ريم مصطفى بينما ينتظر أحمد داود عرض فيلمه الجديد يوم 13 الذي يشارك به دينا الشربيني.