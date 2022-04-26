/694417/علاء-عابد--حديث-الرئيس-اليوم-فى-إفطار-الأسرة-المصرية-إتسم-بالصدق

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحفل إفطار الأسرة المصرية، والذي ينظم بشكل سنوي، ويحرص الرئيس على المشاركة خلال السنوات الماضية، أكبر دليل على تجسيد مفهوم المواطنة، كما يحمل الكثير من الرسائل المهمة، من أبرزها الحفاظ على الهُويّة المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية ت،إرساء مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين .

دوت الخليج

علاء عابد : حديث الرئيس اليوم فى إفطار الأسرة المصرية إتسم بالصدق

ووصف النائب علاء عابد ، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية بالحديث الصادق جاء ذلك فى كلمتة اليوم حيث قال "عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى."

وأكد النائب علاء عابد، أن هذا الحديث الصادق هو ما عودنا علية الرئيس السيسي منذ تولية قيادة البلاد، لافتا إلى أن الرئيس حريص طوال الوقت على وضع الشعب المصرى امام الصورة الحقيقة للوقوف على الحقائق وحجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ودور الشعب المصرى فى التغلب على هذه التحديات.

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل الإفطار، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية:«استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة»، مضيفًا الرئيس:" على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم".