بنك التعمير والاسكان يوفر قرض القطاع الخاص بمليون جنيه.. أعرف التفاصيل

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أعلن بنك التعمير والإسكان عن قرض شخصي حتى مليون جنيه في حالة تحويل الراتب أو 500 ألف جنيه مصري في حالةعدم تحویل الراتب، لذا يتابع دوت الخليج تفاصيل قرض بنك التعمير والاسكان والأوراق المطلوبة للتقديم.

مميزات قرض بنك التعمير والإسكان

- التمويل بدون ضامن.

- سعر عائد ممیز وتأمين على الحياة مجانا طوال مدة القرض.

- مرونة في فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر و 120شهر في حالة تحويل الراتب، أو 60 شهر في حالة

- عدم تحويل الراتب.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامة وألا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض بنك الإسكان والتعمير

_ صورة بطاقة الرقم القومي

_ إيصال مرافق أو خدمات لم يمر عليه 3 أشهر. _ بیان مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب أخر 6 أشهر.