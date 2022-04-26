/694414/النائب-أيمن-محسب-ندعم-قرارات-الرئيس-في-حفل-افطار-الأسرة-المصريةوالدولة-نجحت-في-خطتها-للإصلاح-الاقتصادي

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن القرارات التى أعلن عنها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية تعبر بشكل واضح عن حرص القيادة السياسية علي مشاركة كل فئات المجتمع فيما يدور من مشروعات وخطط ورؤي للمستقبل مثمنا دعوته لاجراء حوار وطنى يضم كل القوى السياسية.

دوت الخليج

النائب أيمن محسب: ندعم قرارات الرئيس في حفل افطار الأسرة المصرية..والدولة نجحت في خطتها للإصلاح الاقتصادي

وقال محسب، أن الدولة المصرية نفذت خطة جيدة للإصلاح الاقتصادى واستطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية كما أن الحكومة قدمت مردودا جيدا في أزمة كورونا،وفي وقت ما يحدث في العالم لم تتوقف مشروعات مصر القومية ومن ثم نجحت الدولة في الهيكلة الاقتصادية وكذلك البناء للمستقبل.

وثمن محسب الخطوة التى أعلن عنها الرئيس وتوجيهاته بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة ، هذا الي جانب مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.