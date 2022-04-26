مصر على مائدة إفطار الرئيس..مشاركة واسعة من جميع أطياف المجتمع ورموز الرأى الأخر..السيسى يوجه بحوار سياسيى شامل دون تمييز برعاية إدارة المؤتمر الوطنى للشباب

/694412/مصر-على-مائدة-إفطار-الرئيسمشاركة-واسعة-من-جميع-أطياف-المجتمع-ورموز-الرأى-الأخرالسيسى-يوجه-بحوار-سياسيى-شامل--دون-تمييز-برعاية-إدارة-المؤتمر-الوطنى-للشباب

تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي

التأكيد على أن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية

ما يتم عرضه فى مسلسل الاختيار هو ما تم فى الواقع

على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم

عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله

على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم

عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله

المواطن المصرى تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى

خطواتنا كانت ثابته وراسخة وعزميتنا لا تلين من أجل تحقيق البناء والبقاء

أشكر شيوخ سيناء على تعاونهم مع الدولة ونستهدف تنمية حقيقية بسيناء

استنفذنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات ولم يكن بمقدر أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة

دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم فى الحفاظ على الدولة المصرية

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسىكما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

دوت الخليج

وتضمن الحضور المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، ورئيس حزب الكرامة السابق محمد سامى، والكاتب الصحفى خالد داود، والكاتبه الصحفية فاطمة ناعوت، والمحامى طارق العوضى وغيرهم من أعضاء المجلس القومى للمرأة وحقوق الإنسان ونواب البرلمان.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدد من القرارات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، والتي نستعرضها كالتالي :

-تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

- تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح

- المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك

- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة

- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية

-عبر عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.. و يقول لهم .. إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية

- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري

- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها

- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي

- تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية

-تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات

- تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية

- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي

- يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم، مؤكدا أن عهده دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله.

وهنأ الشعب المصرى مسلميه ومسحية بالأعياد المباركه خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن ما تم عرضه فى مسلسل الاختيار هو ما تم فى الواقع. قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المواطن المصرى تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى وذلك بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة

ووجه الرئيس السيسى الشكر لشيوخ سيناء على تعاونهم مع الدولة مؤكدا على أن مصر تستهدف تنمية حقيقية بسيناء متابعا:"استنفذنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات ولم يكتن بمقدر أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة "مشيرا إلى أن دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم فى الحفاظ على الدولة المصرية