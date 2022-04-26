أخبار مصرية

مصر على مائدة إفطار الرئيس..مشاركة واسعة من جميع أطياف المجتمع ورموز الرأى الأخر..السيسى يوجه بحوار سياسيى شامل دون تمييز برعاية إدارة المؤتمر الوطنى للشباب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/37
  • 2/37
  • 3/37
  • 4/37
  • 5/37
  • 6/37
  • 7/37
  • 8/37
  • 9/37
  • 10/37
  • 11/37
  • 12/37
  • 13/37
  • 14/37
  • 15/37
  • 16/37
  • 17/37
  • 18/37
  • 19/37
  • 20/37
  • 21/37
  • 22/37
  • 23/37
  • 24/37
  • 25/37
  • 26/37
  • 27/37
  • 28/37
  • 29/37
  • 30/37
  • 31/37
  • 32/37
  • 33/37
  • 34/37
  • 35/37
  • 36/37
  • 37/37

/694412/مصر-على-مائدة-إفطار-الرئيسمشاركة-واسعة-من-جميع-أطياف-المجتمع-ورموز-الرأى-الأخرالسيسى-يوجه-بحوار-سياسيى-شامل--دون-تمييز-برعاية-إدارة-المؤتمر-الوطنى-للشباب

تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي

التأكيد على أن  الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية

ما يتم عرضه فى مسلسل الاختيار هو ما تم فى الواقع

على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم

عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله

على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم

عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله

المواطن المصرى تحمل الآثار الناجمة  عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى

خطواتنا كانت ثابته وراسخة وعزميتنا لا تلين من أجل تحقيق البناء والبقاء

أشكر شيوخ سيناء على تعاونهم مع الدولة  ونستهدف تنمية حقيقية بسيناء

استنفذنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات ولم يكن بمقدر أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة

دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم  فى الحفاظ على الدولة المصرية

53f815d1b7.jpg

 

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسىكما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

دوت الخليج

وتضمن الحضور المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، ورئيس حزب الكرامة السابق محمد سامى، والكاتب الصحفى خالد داود، والكاتبه الصحفية فاطمة ناعوت، والمحامى طارق العوضى وغيرهم من أعضاء المجلس القومى للمرأة وحقوق الإنسان ونواب البرلمان.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدد من القرارات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، والتي نستعرضها كالتالي :

4eb302175c.jpg

 

 

-تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

 

- تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر  وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح

0be486c1a7.jpg

 

 

- المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد  وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك

 

- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة

 

- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية

 

-عبر عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.. و يقول لهم .. إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية

 

- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري

b8dd9cf8cc.jpg

 

 

- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار  إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها

 

- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي

 

تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية

 

-تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات

 

تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية

 

- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي

 

-  يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات

e6a256c334.jpg

 

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم، مؤكدا أن عهده دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله.

وهنأ الشعب المصرى مسلميه ومسحية بالأعياد المباركه خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن ما تم عرضه فى مسلسل الاختيار هو ما تم فى الواقع. قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المواطن المصرى تحمل الآثار الناجمة  عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى وذلك بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة

ووجه الرئيس السيسى الشكر لشيوخ سيناء على تعاونهم مع الدولة مؤكدا على أن مصر تستهدف تنمية حقيقية بسيناء متابعا:"استنفذنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات ولم يكتن بمقدر أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة "مشيرا  إلى أن  دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم  فى الحفاظ على الدولة المصرية

fde4711698.jpg

 

 

a590cd4d54.jpg

 

 

5d13ba59b2.jpg

 

 

594dda50fd.jpg

 

 

2e8bbef41c.jpg

 

 

6e9d6650f4.jpg

 

 

2b9f8eb66f.jpg

 

 

7a32b5493f.jpg

 

 

d96598bb7f.jpg

 

 

a37d50d2f7.jpg

 

 

ebdf44c0a4.jpg

 

 

7f272b0b17.jpg

 

 

284e6b42b1.jpg

 

 

36ac21fc93.jpg

 

 

6ed1a1251f.jpg

 

 

db13c28f2a.jpg

 

 

9271ea5c0b.jpg

 

 

c3a9812a78.jpg

 

 

f3a64b3547.jpg

 

 

791ea51633.jpg

 

 

ec58ab7dd0.jpg

 

 

9f847d69f6.jpg

 

 

8461323a2c.jpg

 

 

144b3a1760.jpg

 

 

6551391c48.jpg

 

 

c629065f2b.jpg

 

 

fa1b8918af.jpg

 

 

e45ae24a1c.jpg

 

 

2385bc7966.jpg

 

 

b1cdcb8489.jpg

 

 

e3f038c4b4.jpg

 

 

1103ac22e4.jpg

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر على مائدة إفطار الرئيس..مشاركة واسعة من جميع أطياف المجتمع ورموز الرأى الأخر..السيسى يوجه بحوار سياسيى شامل دون تمييز برعاية إدارة المؤتمر الوطنى للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا