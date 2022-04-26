/694411/النائب-علاء-قريطم-قرارات-الرئيس-في-إفطار-الأسرة-المصرية-تساهم-في-دعم-الاقتصاد-الوطني-للدولة

رحب النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت في توقيت شديد الأهمية نظرا لما يحدث من تطورات عالمية.

دوت الخليج

النائب علاء قريطم: قرارات الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة

وأشاد قريطم، خلال بيان له اليوم ، بإعلان الرئيس إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، مؤكدا أن تلك الخطوة من شأنها ان تساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، امر إيجابي للغاية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتداعيات الأزمة العالمية على الرأي العام. كما أشاد قريطم بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذلك طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والاعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، وكذلك تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

وكان الرئيس السيسي كلف اليوم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

وكذلك كلف الرئيس بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، كما وجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.