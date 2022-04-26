/694407/يوتيرن-الحلقة-25-الكشف-عن-الوجه-الحقيقي-لـ-كريم-قاسم-والسر-وراء-خدعته

شهد مسلسل يوتيرن الحلقة 25 الكثير من الأحداث المهمة والمؤثرة حيث جمع خالد وهو كريم قاسم، وابنة خالته يارا التي تقدم شخصيتها ريهام حجاج وزوجته هدى وهي الفنانة عبير صبري مواجهة حادة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 25

مسلسل يوتيرن الحلقة 25

بدأت الحلقة الـ 25 من مسلسل يوتيرن بمقابلة رومانسية جمعت خالد وزوجته هدى، ولكنه يفاجأ بوجود يارا لتبدأ مواجهة بينهم وذلك في وجود شوقي وهو الفنان محمود حافظ بالإضافة إلى زوجته التي كانت قد أدعت وفاتها في الحادث الذي حدث بأول حلقات العمل.

وخلال هذه المواجهة ظهر حقد كريم قاسم على ابنة خالته وزوجته وذلك نتيجة والدتهما أغنياء على عكسه كما رفض أن يتم اتهامه بالسرقة، والمال الذي أخذه يعتبره حقه، وتم الكشف عن الوجه الحقيقي له أمام جميع أفراد عائلته، بعد أن صورت حديثه معهم بكاميرات المراقبة وأرسلت الفيديو للعائلة.

الحلقة 25 مسلسل يوتيرن

وبعد ذلك رحل خالد وهو كريم قاسم في حيرة بعد هذه المواجهة وظل يفكر فى خطوته المقبلة، وينتظر الجمهور أن يعرف ما سيفعله هل سيهرب أم يعيد لهم المال؟، ومن جانبها ظهرت زوجة والد يارا الثانية وهي الفنانة نورهان، تم القبض عليها فى قضية تحرير شيك بدون رصيد.

وتصرف زوجها الفنان توفيق عبد الحميد لإنقاذها وكتب شيك للصرف في اليوم التالي ليخرجها من الحبس، بينما تحاول نانسي صلاح إقناع طليقها وهو محمود حجازي أن يزور لها شهادة طبية تفيد أنها حامل من يوسف طليق يارا وهو الفنان أيمن القيسوني.

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ينتظر الجمهور ومتابعي العمل، عرض مسلسل يوتيرن الحلقة 26 والمقرر لها غدا الأربعاء وذلك في تمام الساعة 6:15 مساءً عبر شاشة قناة cbc الفضائية والقناة الأولى المصرية، بينما يعرض الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة المحور الفضائية.

وتعرض الحلقة 26 من مسلسل يوتيرن عبر شاشة قناة ON الفضائية غدًا الساعة 10:30 مساءً، وبعدها على شاشة قناة الحياة 11:30 مساءً.