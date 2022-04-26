/694403/تاعبكم-ومفرتكم-ولموا-نفسكم-مرتضى-منصور-يوجه-رسالة-نارية-للخطيب-والعتال-وأحمد-سليمان

توعد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمثيري الشائعات المستمره بشانه ، والتي كان اخرها ما تم تداولها الساعات القليلة الماضية بشأن تعرضه لحادث أدى لوفاته .

دوت الخليج وتابع مرتضى منصور خلال بث مباشر له احراه منذ قليل بنادي النيل مضيفا:" الكلاب الضالة اللي بتطلع شائعات هو انا لمؤاخذه كده يعني ! .. كفايه اوي بجد". مرتضى منصور : يا محمود يا خطيب لم رجالتك انت وممدوح عباس واحمد سليمان والعتال وهاني شكري لأن من الواضح اني تاعبكم اوي.. وان شاء اله بعد رمضان عندي مفاجاءات ليكم كلكم واستطرد المستشار مرتضى منصور :" يا محمود يا خطيب لم رجالتك انت وممدوح عباس واحمد سليمان والعتال وهاني شكري لأن من الواضح اني تاعبكم اوي.. وان شاء اله بعد رمضان عندي مفاجاءات ليكم كلكم. «تاعبكم ومفرتكم ولموا نفسكم».. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للخطيب والعتال وأحمد سليمان واكمل المستشار مرتى منصور انه من المخذي ان تسمع الاسرة او الابناء اخبار وفاتي، وسوف اقوم بمحاسبة كل اللي كتب هذه الاخبار ". واختتم:" انا تاعبكم اوي وهفضل تاعبكم أوب ومغرتكم.. ولو نفسكم عشان انا لما بطلع بتوحوا تعيطوا ".

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