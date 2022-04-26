/694401/حوا-سياسى-شامل-دون-تمييز-مع-جميع-القوى-السياسية-ورفع-نتائجه-له-شخصياقرارات-هامة-للرئيس-السيسى-خلال-إفطار-الأسرة-المصرية

شهد إفطار الأسرة المصرية عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت كما يلى:

تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر تكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل معارض لسلع عمل المعارض يستمر حتى نهاية العمل الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي الحوار سيكون حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه له شخصيا تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي التوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات التأكيد على أن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية - "حوا سياسى شامل دون تمييز مع جميع القوى السياسية ورفع نتائجه له شخصيا"..قرارات هامة للرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية

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