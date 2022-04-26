/694400/الرئيس-السييسي-يقرر-إعادة-تفعيل-لجنة-العفو-الرئاسي
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي كان قد تم تشكيلها في المؤتمر الوطني للشباب، مؤكدا أن اللجنة ستوسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدولة .
دوت الخليج
جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
الرئيس السيسي يقرر إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي
وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مضيفا: الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وأكد الرئيس السيسي، أن المواطن المصرى تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى وذلك بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، مؤكدا أن على أن خطواتنا كانت ثابته وراسخة وعزميتنا لا تلين من أجل تحقيق البناء والبقاء.
وتابع: عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله، لافتا إلي أنه ما تم عرضه في مسلسل الاختيار3 هو ما تم في الواقع فعليا.
ووجه الرئيس السيسى الشكر لشيوخ سيناء على تعاونهم مع الدولة مؤكدا على أن مصر تستهدف تنمية حقيقية بسيناء متابعا:"استنفذنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات ولم يكن بمقدر أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة "مشيرا إلى أن دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم فى الحفاظ على الدولة المصرية
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